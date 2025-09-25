本当に韓国なの？　高速道路SA駐車場を占領して酒盛りする団体観光客にネットあ然

【NEWSIS】高速道路のサービスエリアの駐車場で、大型バスの駐車スペースを占領し、テーブルを広げて酒盛りをする観光客の様子がカメラに捉えられ、物議を醸している。

【写真】高速道路SAの大型バス駐車場にテーブルを広げて酒盛りする団体観光客たち

インターネットのコミュニティーサイトには22日、「進永サービスエリアの駐車場を占領して酒盛りする観光客たち」と題する投稿が寄せられた。

投稿者は「日曜日の午前に観光地の駐車場を占領した」とつづり、21日午前に南海高速道路（順天方面）の進永サービスエリアの駐車場で撮影した写真を公開した。

投稿者は「単なる食事ではなく、よく見ると焼酎の瓶もある」として「1台や2台じゃないところを見ると昔からずっとやっているようだが、初めて見る光景に、ここは本当に韓国なのかと疑ってしまう」とつづった。

さらに「検索したところ、駐車場での飲酒は法的に禁止されているようだ。秋の紅葉シーズンに入ったから、もっとひどい状況になるのではないか」と懸念を示した。

この投稿には「80－90年代には当たり前のことだったかもしれないが、今は完全に変わった。残念だね」「私も昨日サービスエリアで、団体が駐車場の一角にテーブルを広げて酒を飲みながら食事をしているのを見た。気候が良くなってきたのでこういう光景が徐々に増えるんじゃないか」「移動時間が長い場合、小腹を満たす程度に食べるケースはたまに見るけど、あんなふうに駐車場まで占領しているのは初めて見た」などのコメントが相次いだ。

なお、現行法ではサービスエリアの駐車場で飲酒・食事行為を直接的に処罰する規定はなく、サービスエリア側がスローガンを掲げるなどしてマナー順守を呼びかけているのが実情だ。

キム・ユンヒョク記者