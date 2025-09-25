２４年の自殺者数が１３年ぶり高水準　１０～４０代の死因トップに＝韓国

【世宗聯合ニュース】韓国統計庁は２５日、２０２４年に死亡した人の死因に関する統計結果を発表した。１９８３年の統計開始以来、４０代の死因の１位が初めて自殺になった。これまで自殺は１０～３０代の主な死因だったが、４０代にまで広がった。自殺による死亡者数は１万４８７２人で２０１１年以来、１３年ぶりの高水準となった。

◇死亡者数 新型コロナ収束で一時減も再び増加

新型コロナウイルスが流行を繰り返す「エンデミック」という段階に入ったことで死亡者数は減少していたが、再び増加に転じた。

２０２４年の死亡者数は３５万８５６９人で、前年より６０５８人（１．７％）増加した。男性は１９万１７３８人、女性は１６万６８３１人だった。

死亡者数は２２年に統計開始以来最多となる３７万３０００人を記録し、２３年には３５万２５１１人に減った。

死亡者数の増加は高齢化の影響だ。８０歳以上の死亡者は昨年、全体の５４．１％を占め、１０年前より１５．３ポイント増えた。

◇死因の１位はがん 前立腺・食道・膵臓がん増加

死因の不動の１位はがんで、全体の２４．８％を占めた。人口１０万人当たりのがんの死亡率は１７４．３人で、前年より７．５人（４．５％）増加した。部位別では肺がん（３８．０人）、肝臓がん（２０．４人）、大腸がん（１９．０人）、膵臓がん（１６．０人）、胃がん（１４．１人）の順で高かった。

前年比では前立腺がん（９．７ポイント増）、食道がん（９．０ポイント増）、膵臓がん（６．７ポイント増）、子宮がん（５．０ポイント増）、乳がん（４．５ポイント増）などの死亡率が上昇した。

韓国人の３大死因であるがん、心疾患、肺炎による死亡者は全体の４２．６％を占めた。次いで脳血管疾患、自殺、アルツハイマー、糖尿病の順で多かった。

◇自殺死亡者数２年連続増加 ４０代でも死因のトップに

自殺による死亡者数は１万４８７２人で、前年より８９４人（６．４％）増加した。２年連続の増加で２０１１年以来の高水準となった。

自殺率（人口１０万人当たりの自殺者数）は２９．１人で、１．８人（６．６％）上昇した。２０１１年に記録した３１．７人以来の高水準となった。性別では男性が４１．８人、女性が１６．６人だった。

経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）の年齢調整後（同じ年齢構成と仮定した場合の値）の自殺率では韓国が２６．２人で加盟国の中で最も高かった。ＯＥＣＤ平均は１０．８人。

年代別の死因は１０代、２０代、３０代、４０代で自殺が１位となり、５０代以上はがんが１位だった。

統計庁の関係者は「４０代の死因の１位が自殺になったことに注目している」と述べた。

４０代の死因で自殺が占める割合は２６．０％で、がん（２４．５％）より多かった。２３年にはがんが２５．９％で自殺（２３．４％）をやや上回っていた。経済活動の中核を担う４０代が自殺を選ぶ背景には、１０～３０代に比べ経済的要因が大きいとの分析が出ている。

１０代の死亡者のうち、自殺が占める割合は２３年の４６．１％から昨年は４８．２％に増え、３０代でも４０．２％から４４．４％に増えた。