［韓流］Ｓｔｒａｙ　Ｋｉｄｓ新譜　米国で今年の売上枚数トップアルバムに

【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、Ｓｔｒａｙ Ｋｉｄｓ（ストレイキッズ）のニューアルバム「ＫＡＲＭＡ」が米国でフィジカルアルバムの今年の最多売上枚数を記録中であることが２５日、分かった。

米エンターテインメント産業専門の調査会社、ルミネイトとＳｔｒａｙ Ｋｉｄｓの所属事務所、ＪＹＰエンターテインメントによると、先月発売された「ＫＡＲＭＡ」は米国で累計売上枚数３９万２８９９枚を記録し、今年１月３日から９月１８日までのフィジカルアルバム売上枚数の首位を走っている。

Ｓｔｒａｙ Ｋｉｄｓは「ＫＡＲＭＡ」を合わせ、米国でのアルバム売上枚数が昨年に続き今年も１００万枚を突破した。

「ＫＡＲＭＡ」は米ビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード２００」で初登場１位を記録した。Ｓｔｒａｙ Ｋｉｄｓは同チャートで２０２２年の「ＯＤＤＩＮＡＲＹ」から「ＫＡＲＭＡ」まで７作連続で１位を獲得した。

また、「ＫＡＲＭＡ」はフランスの業界団体、全国音楽出版組合（ＳＮＥＰ）からゴールド認定を受けた。Ｓｔｒａｙ Ｋｉｄｓが同協会からゴールド認定を受けたのは５回目。

Ｓｔｒａｙ Ｋｉｄｓは来月１８、１９の両日、仁川で単独コンサート「ｄｏｍｉｎＡＴＥ：ｃｅｌｅｂｒＡＴＥ」を開催する。