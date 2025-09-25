韓国・ソウル市　国際金融都市ランキングで１０位＝フィンテック８位

【ソウル聯合ニュース】国際金融都市の競争力を示す「国際金融センター指数（ＧＦＣＩ）」で韓国・ソウル市が世界１３５都市のうち１０位にランクインした。ソウル市が２５日までに明らかにした。

同指数は英調査会社のＺ／Ｙｅｎグループと中国総合開発研究院（ＣＤＩ）が調査し、毎年３月と９月に発表される。

人的資源、企業環境、金融産業の発展、都市の評判などの項目の評価と世界の金融業従事者を対象にしたオンラインアンケート調査の結果をもとに算出される。

ソウル市の総合順位は３月に続き１０位で、パリ（１８位）や東京（１５位）を上回った。

１位はニューヨークで、２位以下はロンドン、香港、シンガポール、サンフランシスコと続いた。

ソウル市の項目別の評価では、企業環境が９位、人的資源が１１位、都市の評判が５位だった。

ＩＴと金融サービスを融合した「フィンテック」分野の取り組みなどの評価では８位となり、過去最高を記録した。同評価でソウル市は２０年２７位、２３年１３位、２４年１０位と上昇を続けている。

ソウル市は「先端戦略産業の投資誘致を積極的に推進してきた点が金融ハブとして競争力強化の要因になったとみられる」と分析した。