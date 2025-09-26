北朝鮮の船舶が海上境界線を越境　中国国旗掲げ偽装か

【ソウル聯合ニュース】韓国軍合同参謀本部は２６日、同日午前５時ごろに黄海の白○（○＝令に羽）島の北西約５０キロ地点で北朝鮮の船舶１隻が海上の南北軍事境界線にあたる北方限界線（ＮＬＬ）を越え、韓国側に入ったと発表した。

韓国軍が放送と警告射撃を行ったところ、船舶は西に航路を変えて午前６時ごろに韓国管轄の海域外に退去したという。

軍当局は、機関銃と艦砲で７回程度にわたり計約６０発を発射したと説明した。当時、海上では護衛艦「天安」（２８００トン級）が警戒作戦を行っていた。

北朝鮮の船舶は全長１４０メートルの大型貨物船で、北朝鮮の港を出港したことが確認された。軍当局は船舶が故意にＮＬＬを越えた可能性は低いとみている。

合同参謀本部は、この船舶が越境後に位置情報を発信する船舶自動識別装置（ＡＩＳ）で国籍を北朝鮮から中国に変更し、中国の国旗を掲げたと説明。中国船籍に偽装しようとしたとの見方を示した。北朝鮮の船舶とは異なり、中国船舶はこの海域を自由に通過できる。

合同参謀本部は「わが軍は北の動向を綿密に監視しながら、作戦遂行の手続きに基づき対応した。いかなる状況でも断固たる対応で、ＮＬＬを守っていく」とコメントした。

北朝鮮船舶がＮＬＬを越境したのは、２０２２年１０月２４日以来約２年１１カ月ぶり。