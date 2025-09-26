ポーカーディーラーのいかさま行為に中国人客50人が集団で抗議、警備員殴った3人逮捕　／済州

【TV朝鮮】（アンカー）

済州島のカジノで、中国人約50人が集団で暴れました。ある中国人が「いかさまだ」と抗議すると、その近くにいた中国人まで加勢し、険悪なムードになりました。キム・テジュン記者が取材しました。

【写真】済州島のカジノで集団で暴れる中国人たち

（記者リポート）

カジノで中国人が騒いでいます。

集団で大声を出したり、ポーカーテーブルの周りでディーラーに向かって指をさしたりしています。

「カードを出せ、カードを出せ」

警備員たちが制止しますが、どうにもできません。

中には、警備員に暴行まで加えた中国人もいました。

済州市内のカジノで中国人約50人が暴れたのは24日午後5時30分ごろのことでした。

色が違うカードが出てくると、ポーカーをしていたある中国人が「ディーラーがいかさまをした」と抗議し始め、周辺にいた別の中国人たちまで加勢し、あっという間に修羅場になりました。

（目撃者）

「不正がありました。ポーカーのカードが変わったんです。カジノ側には早急に納得のいく説明をしてほしいです」

カジノからの通報を受け、警察官約90人が出動したため、騒ぎは終わりました。

（警察関係者）

「（中国人たちは）興奮状態だったようです。2人がこのようにそれぞれ別の警備員を殴って…」

警察は警備員に暴行を加えた中国人3人を営業妨害と特殊暴行などの容疑で逮捕し、拘束令状を請求しました。

カジノ側は「客室内の防犯カメラなどを基に、詳しい事件の経緯を把握しているところだ」と言っています。TV朝鮮、キム・テジュンがお伝えしました。

（2025年9月25日放送 TV朝鮮『ニュース9』より）