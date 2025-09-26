拉致被害者団体代表を書類送検　北朝鮮に向けビラ散布＝韓国警察

【坡州聯合ニュース】韓国・京畿道の坡州警察署は２６日、韓国の拉致被害者家族でつくる「拉北者家族会」の崔成龍（チェ・ソンリョン）代表を災難（災害）および安全管理基本法違反の容疑で２２日に書類送検したと発表した。

崔氏は６月２日午後９時ごろ、北朝鮮との軍事境界線に近い地域でビラをくくりつけた風船４個を北朝鮮に向けて飛ばした疑いが持たれている。風船には、拉致被害者の写真と説明が書かれたビラや北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長（朝鮮労働党総書記）が監獄に入れられたような姿の合成写真がくくりつけられた。

これを受け、統一部は坡州警察署に捜査を依頼。警察は今月５日に崔氏を出頭させて事情聴取した結果、災難安全法違反の疑いがあると判断して書類送検した。

京畿道が昨年１０月、対北朝鮮ビラ散布により道民の安全が脅かされているとして軍事境界線に近い坡州、漣川、金浦の３市・郡を災難安全法上の「危険区域」に指定して以来、容疑者が送検されたのは今回が初めて。

災難安全法は、ビラ散布の関係者が危険区域に出入りしたり、その他の禁止命令または制限命令に違反した場合、１年以下の懲役または１０００万ウォン（約１０６万円）以下の罰金刑に処すると定めている。

拉北者家族会は昨年１０月以降、拉致被害者の生死確認を求めるビラを３回にわたり散布した。その後、統一部長官などからビラ散布の中止を要請されたことを受け、今年７月に坡州市と共同記者会見を開いて中止を宣言した。