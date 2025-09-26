李大統領　石破首相と釜山で会談へ＝韓国大統領室

【ソウル聯合ニュース】韓国の大統領室は２６日、日本の石破茂首相が３０日から来月１日にかけて韓国を公式訪問し、李在明（イ・ジェミョン）大統領と会談を行うと正式に発表した。南部・釜山で首脳会談と夕食会を開く予定だという。大統領室の姜由楨（カン・ユジョン）報道官が伝えた。

姜氏は石破首相の訪韓について、先月２３～２４日の李大統領の訪日により首脳同士が相互訪問する「シャトル外交」が再開され、両首脳が近く韓国で再開することになっていたと説明した。

李大統領は石破首相にソウルではなく、地方都市で会うことを提案していた。

姜氏は、今回の会談で両首脳は未来志向の協力の土台を強固にするとともに、域内の平和と安定に向けた韓米、韓米日連携を強化するための方策と共同の関心事を率直に話し合うと説明した。

日本の首相が首脳会談のためにソウル以外の都市を訪れるのは２００４年に当時の小泉純一郎首相が盧武鉉（ノ・ムヒョン）大統領と会談するため済州島を訪問して以来となる。

石破首相の訪韓は昨年１０月に就任して以来、初めて。

石破氏は自民党総裁を辞任する意向を示しており、来月４日の総裁選で新総裁が選ばれる予定になっている。このため、首相として最後の訪韓になる見通しだ。

岸田文雄前首相も退任直前の昨年９月に訪韓している。