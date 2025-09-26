韓国　きょうのニュース（９月２６日）

◇尹前大統領 追起訴の初公判で起訴内容を全面否認

韓国の特別検察官が尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領を特殊公務執行妨害や職権乱用権利行使妨害などの罪で追起訴した事件の初公判が２６日、ソウル中央地裁で開かれ、尹被告は起訴内容を全面的に否認した。尹被告はこの日、紺色のスーツにノーネクタイで法廷に入った。髪は白く、以前よりやせた姿だった。尹氏が公の場に姿を現したのは約３カ月ぶり。

◇北朝鮮の船舶が海上境界線を越境 中国国旗掲げ偽装か

韓国軍合同参謀本部は２６日、同日午前５時ごろに黄海の白翎島の北西約５０キロ地点で北朝鮮の船舶１隻が海上の南北軍事境界線にあたる北方限界線（ＮＬＬ）を越え、韓国側に入ったと発表した。韓国軍が放送と警告射撃を行ったところ、船舶は西に航路を変えて午前６時ごろに韓国管轄の海域外に退去したという。合同参謀本部は、この船舶が越境後に位置情報を発信する船舶自動識別装置（ＡＩＳ）で国籍を北朝鮮から中国に変更し、中国の国旗を掲げたと説明。中国船籍に偽装しようとしたとの見方を示した。北朝鮮の船舶とは異なり、中国船舶はこの海域を自由に通過できる。

◇李大統領支持率 ５ポイント下落の５５％

世論調査会社の韓国ギャラップが２６日に発表した調査結果によると、李在明（イ・ジェミョン）大統領の職務遂行について、「うまくやっている」と答えた人は５５％で、前週に比べ５ポイント下落した。「うまくできていない」と回答した人は３４％で、３ポイント上昇した。調査は２３～２５日に全国の１８歳以上の１００２人を対象に実施された。政党支持率は革新系与党「共に民主党」が前週より３ポイント下がった３８％、保守系最大野党「国民の力」は前週と変わらず２４％だった。

◇大統領室秘書官が懲戒免職処分 知人に便宜提供

大統領室は２６日、大統領秘書室の李泳鎬（イ・ヨンホ）海洋水産秘書官を懲戒免職処分にしたと発表した。私的な関係のあった人物から請託を受け、大統領室への出入りを認めた事実が確認されたという。同処分を巡り大統領室は全職員を対象に公正な職務を遂行するため請託を受けたり、特別待遇を与えたりしないよう指示したとし、今後も大統領室は職員の法令違反行為に対し厳しく対応する方針と強調した。

◇北朝鮮外務次官がニューヨーク到着 ２９日に国連総会で演説

米ニューヨークで開催中の国連総会に出席する北朝鮮のキム・ソンギョン外務次官（国際機構担当）が２５日午後（米東部時間）、現地入りした。キム氏率いる代表団は日本時間の２５日に経由地の北京に到着。北京から中国国際航空の便でニューヨークに向かった。ニューヨークのジョン・Ｆ・ケネディ国際空港でキム氏は報道陣から米国との２国間会談の予定があるかなど問われたが、質問には答えずに空港を後にした。同氏は国連総会最終日の２９日（米東部時間）に演説する予定で、北朝鮮の核兵器保有の必然性を主張し、対外政策の基調について説明するものとみられる。