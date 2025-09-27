ライブ会場で不倫現場を生中継された米女性、日本にいたはずの夫も同じ会場で別女性とデートしていた　英紙報道

世界的ロックバンド「コールドプレイ」のコンサート会場で、大型スクリーンに映ったことがきっかけで不倫がバレた女性に関連し、この女性の夫も同じコンサート会場で別の女性とデートしていたという主張が飛び出した。

【写真】コールドプレイのコンサートで大型スクリーンに映し出された二人

米国の人工知能（AI）系スタートアップ企業「アストロノマー」の元最高人事責任者（CPO）、クリスティン・キャボット氏は今年7月、マサチューセッツ州ボストンで行われたコールドプレイのコンサート会場で、会社のCEOだったアンディ・バイロン氏と抱き合っているところを「キスカム（kiss cam）」に捉えられた。スクリーンに姿が映し出されると慌てて顔を隠したため、この様子から不倫疑惑が拡大した。この場面はSNS（交流サイト）で全世界に拡散され、最終的に二人は会社を去ることになった。

ところが、当時日本にいたとされていたクリスティン・キャボット氏の夫アンドリュー・キャボット氏が、実はこの日、同じコールドプレイのコンサート会場にいたと英紙タイムズが23日（現地時間）、報じた。

クリスティン・キャボット氏はこのとき既に夫とは別居中で、その1カ月後に離婚の手続きに入ったという。

同メディアは消息筋の話として、抱き合う場面がカメラに捉えられた二人の関係は、不倫ではなく良き友人の関係だったとして「クリスティンは、会社の人事責任者として上司とあのような行動を取ったことは不適切だと認めた。しかし、それが全てだ」と伝えた。

さらに「残酷な攻撃と非難が殺到し、そのレベルは信じ難いほどだった」として、クリスティン・キャボット氏がこの「事件」の後、数百件もの殺害脅迫を受けたと明かした。

ソ・イルウォン記者