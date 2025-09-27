父「毎日連絡くれたら小遣い1万円追加」　大学入学した娘に提案、中国ネットで話題に

【NEWSIS】中国で、大学に入学した娘に「毎日連絡をくれたら小遣いを追加で支給する」と持ち掛けた父親のエピソードが注目を集めている。

香港メディア「サウスチャイナ・モーニング・ポスト（SCMP）」が18日（現地時間）、報じた。それによると、湖北省仙桃市に住む曹千紅さんは今月6日、SNS（交流サイト）に、18歳の娘の大学入学を記念する動画を投稿した。動画の中で曹さんは娘に「1カ月に3回、500元（約1万400円）送金する。毎日、最低1回メールを送ってくれれば、月末に500元を追加で送金する」と提案した。

さらに「短い動画、写真、難しいならコンマ1文字だけでもいい。大切なのは、私に連絡すること」と同意を求め、娘はうなずきながら提案を受け入れた。二人は約束の意味で小指と小指を絡めた。

曹さんは今回の提案の理由について「以前、娘に電話をかけたが電話に出てくれず、連絡が取れても『お小遣いをちょうだい』の一言だけだったため、このような約束をした」とした上で「内向的な性格の娘が初めて親元を離れて生活することになり、心配なので、毎月100キロ運転して会いに行く予定」と明かした。

動画は現地SNSで急速に拡散されて話題になった。動画を見た湖北大のイェ・シェンファ教授（教育学）は「娘はすでに成人であり、一生面倒を見ることはできない。金銭を対価に連絡を強制するやり方は、子どもの独立を阻害する恐れがある」と懸念を示した。

ネットユーザーの間では賛否両論が飛び交った。一部は「娘に会いたい気持ちと心配からそのような行動に出ている」と曹さんのやり方に共感する一方、「家族の絆をカネで買おうとしている」と批判する声も上がった。

イ・ソウォン記者