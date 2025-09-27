性交渉を拒否した妻を殺害、夫（35）に懲役25年　ソウル南部地裁

ソウル南部地裁は9月25日、性交渉を拒否した妻を殺害したとして殺人罪で起訴された夫S被告（35）に懲役25年の判決を言い渡した。検察が求めた保護観察命令の請求は棄却した。

同地裁は「被害者は世界のどこよりも平穏で安全であるべき家庭内で一生を共にすることを約束した配偶者に殺害された」とし、「配偶者の手によって息が止まるまでに被害者が感じた苦痛と恐怖心、裏切られたという気持ちは想像し難いものだが、被告は捜査過程で自身の犯行を隠し、責任を回避しようとした」と指摘した。

同地裁はまた、「被告は遺族の前で平然と悲しみを演じ、被害者の遺体安置先で警察に逮捕された。遺族も厳罰を嘆願しており、被告人の罪状に相応しい厳しい処罰が避けられない」と説明した。

S被告は新婚3カ月だった今年3月13日、ソウル市江西区の自宅で酒に酔い妻を殺害した。S被告は「勤めから帰ると妻が息をしていなかった」と通報し、葬儀で喪主を務めていたところを殺人容疑で緊急逮捕された。

S被告は妊娠初期だった妻に数回性交渉を要求し、流産後に病院診療を受ける過程でも性交渉を求め続けた。S被告は1月に妻から離婚を通告された後、妻が知人に「夫の要求でつらい」「結婚を後悔している」などという趣旨のメッセージを送ったことに激怒し犯行に至ったという。

検察はS被告に無期懲役を求刑した。S被告は最終弁論で「私の過ちで大切な人を失い、犯してはならないことを犯した」と述べた。

キム・ドヨン記者