「信じていた校長先生が…」小学生に性的虐待250回、懲役8年の実刑判決　／江原道

保護義務を放棄し、児童たちに対して日常的に性的虐待を繰り返していた小学校校長に実刑判決が下された。

江原道春川地方裁判所原州支部刑事第1部（裁判長：李丞鎬〈イ・スンホ〉部長判事）は9月26日、性暴力処罰法上の13歳未満未成年者偽計などわいせつと、児童虐待処罰法上の児童福祉施設従事者などによる児童虐待で起訴された小学校元校長（62）に懲役8年の実刑判決を言い渡した。これと共に、性暴力治療プログラムおよび児童虐待治療プログラム80時間の履修や、児童・青少年関連機関などへの就業を10年間制限する命令も下した。

【写真】生徒たちの前でセクシーダンスを披露して教頭に降格された校長

元校長は2023年4月初めから同年12月末まで、自身が校長を務めていた小学校の校長室や校庭で、児童10人に対して250回にわたり威力をもってわいせつな行為をしたり、セクハラ（性的嫌がらせ）を日常的に行ったりするなどの性的虐待をしたとして起訴されていた。

今回の事件の重要な証拠として採択された犯行場面の動画は、被害に遭っている児童を救うため、別の児童たちが撮影したものだった。児童たちは犯行の様子を撮影し、交流サイト（SNS）にグループチャットルームを作って対策を話し合うなどして証拠を収集したという。

同地裁は「犯行発生場所や経緯、被告人と被害者の関係、被害者の年齢などに照らして罪質が非常に重い」「この事件の犯行が被害者の健康な成長に否定的な影響を及ぼすことが懸念される」としている。

元校長は今年2月12日、教育公務員懲戒委員会に付され、罷免処分を受けた。

シン・ジョンフン記者