韓国の政府システム障害　行政安全相「国民に深くおわび」

【ソウル聯合ニュース】韓国の尹昊重（ユン・ホジュン）行政安全部長官は２９日、政府世宗庁舎で開かれた中央災難（災害）安全対策本部の会議で、中部・大田にある国家情報資源管理院で２６日に発生した火災により政府の電算システムがまひした問題について「現在、４６の（行政情報）サービスが正常化した」とし、行政手続きポータルサイト「政府２４」や郵便局の金融サービスも復旧したと説明した。

同本部の本部長を務める尹氏は「国民の皆さまに大きな不便をおかけし、深くおわび申し上げる」と謝罪した。火災の直接的な被害を受けた９６のシステムは直ちに再稼働することができないとし、「最大限迅速に代替策を講じる」と約束した。「週末が過ぎ、今日から行政サービスの需要が増え、国民の不便が拡大する可能性がある」とし、各官庁と地方自治体に対し国民の不便を最小化できる対策を議論するよう要請した。

同本部によると、火災で停止した政府の６４７の行政情報システムは順次再稼働されている。しかし、全焼した電算室内にあった９６のシステムは同院の大邱センターに移され、再稼働までに約２週間がかかると予想され、全システムの復旧までにはかなりの時間を要するとみられる。尹氏は同日、大邱センターを訪れる予定だ。