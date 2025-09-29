秋夕の超大型連休に３千万人超が移動予想　４割が旅行計画＝韓国

【ソウル聯合ニュース】韓国で超大型連休となる１０月の秋夕（チュソク、旧暦８月１５日）連休に３０００万人以上が帰省や旅行で移動する見込みだ。国民の４割が国内・海外旅行を計画している。国土交通部は２９日、１０月２～１２日の１１日間を特別対策期間に指定し、安全で快適な帰省を支援する方針を示した。

今回の連休は１０月３日の建国記念日「開天節」から週末と秋夕、９日の「ハングルの日」までの７連休で、１０日の金曜日を休めば最大１０連休となる。

韓国交通研究院の予想によると、今年の対策期間の帰省・旅行客は３２１８万人で、昨年の対策期間（６日間）より８．２％増加する。秋夕当日となる１０月６日に最多の９３３万人が移動する見込みだ。ただ、長い連休のため人の移動が分散し、１日平均は昨年より２％少ない７７５万人となりそうだ。

連休期間に旅行を計画している人は４０．９％だった。国内が８９．５％、海外が１０．５％。

国内の移動では８４．５％が乗用車を利用するとみられる。１日平均の高速道路の利用客も分散し、昨年より２．４％少ない５４２万人台と予想される。

主要都市間の最大所要時間は帰省ラッシュが１０月５日のソウル－釜山の下り線で８時間１０分、Ｕターンラッシュは６日の釜山－ソウルの上り線で９時間５０分と予想される。

国土交通部は１０月４～７日に高速道路料金を無料にする。休憩所なども増やす計画だ。

同部の担当者は「皆が安全かつ便利に帰省・Ｕターンできるよう交通ルールを順守し、安全運転してほしい」と述べ、交通情報をしっかり確認するよう呼びかけた。