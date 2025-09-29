韓国　きょうのニュース（９月２９日）

◇全焼の韓国行政情報システム 「移転・復旧まで４週間」と予想

中部・大田にある国家情報資源管理院で２６日に発生した火災を巡り、政府は直接的な被害を受けた９６の行政情報システムを大邱センターに移転・復旧するのに約４週間かかることが予想されると発表した。

◇韓日首脳が３０日に釜山で会談 約１カ月ぶり＝シャトル外交・協力継続確認へ

李在明（イ・ジェミョン）大統領は３０日、南東部・釜山で石破茂首相と会談し、夕食会を行う。魏聖洛（ウィ・ソンラク）国家安保室長は記者会見で、「今回の首脳会談は８月の李大統領の日本訪問に対する返礼訪問」として、「１カ月で両首脳が再会するということは韓日の（首脳同士が相互訪問する）シャトル外交が定着したことを意味する」と評価した。

◇前首相の初公判中継を許可 内乱首謀ほう助罪など

尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領による「非常戒厳」宣言を巡り、内乱首謀ほう助罪などで在宅起訴された韓悳洙（ハン・ドクス）前首相の初公判が裁判所のカメラで中継されることが分かった。ソウル中央地裁が３０日の初公判の中継を認めたという。

◇秋夕の超大型連休に３千万人超が移動予想 ４割が旅行計画＝

超大型連休となる１０月の秋夕（チュソク、旧暦８月１５日）連休に３０００万人以上が帰省や旅行で移動する見込みだ。国民の４割が国内・海外旅行を計画している。国土交通部は１０月２～１２日の１１日間を特別対策期間に指定し、安全で快適な帰省を支援する方針を示した。