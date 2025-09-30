「ＫＰＯＰ！ガールズ」挿入歌　ビルボードで７度目の１位

【ソウル聯合ニュース】米ビルボードが２９日（現地時間）に発表した最新チャートの予告記事によると、米動画配信大手ネットフリックスの人気アニメ映画「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」のオリジナル・サウンドトラック（ＯＳＴ）収録曲「Ｇｏｌｄｅｎ」がメインシングルチャート「ホット１００」で前週に続いて首位を獲得し、通算７度目の１位を記録した。

「Ｇｏｌｄｅｎ」は７月に同チャートに初登場してから、１４週連続でチャート入りしている。

ホット１００は米国でのストリーミング・データ、ラジオのエアプレイ・オーディエンス・インプレッション数、セールス・データに基づいて順位を決める。「Ｇｏｌｄｅｎ」のストリーミング再生は前週比５％増の３３８０万回、ラジオのエアプレイ・オーディエンス・インプレッション数は１１％増の３３９０万回、セールスは２％増の８０００だった。

ビルボードによると、「Ｇｏｌｄｅｎ」は「ストリーミングソング」で１０週連続１位、「ラジオソング」で９位、「デジタルソングセールス」で２位をそれぞれ記録した。

また、ホット１００では「ＫＰＯＰ！ガールズ」ＯＳＴに収録された「Ｓｏｄａ Ｐｏｐ」が３位、「Ｙｏｕｒ Ｉｄｏｌ」が５位にランクインし、「Ｇｏｌｄｅｎ」を合わせ３曲がトップ５に入った。