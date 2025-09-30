８月の訪韓外国人１８２万人　コロナ禍前に比べ１５％増＝１～８月で１２３０万人

【ソウル聯合ニュース】韓国観光公社は３０日、８月に韓国を訪れた外国人観光客は前年同月比１６．４％増の１８２万１９９人だったと発表した。２０１９年８月の１１４．８％と、新型コロナウイルス禍前に比べ約１５％増加した。

先月韓国を訪れた観光客が最も多かった国・地域は中国（６０万５０００人）で、続いて日本（３７万９０００人）、台湾（１９万２０００人）、米国（１１万２０００人）、香港（６万５０００人）だった。

今年１～８月の訪韓観光客は前年同期比１６．０％増の１２３８万人で、１９年同期と比べると１０７．９％に回復した。

訪韓外国人の増加傾向は秋以降も続く見通しだ。米動画配信大手ネットフリックスの人気アニメ映画「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」のヒットが続いているのに加え、２９日から３人以上の中国人団体観光客のビザ（査証）免除が始まったことが好材料として作用するとみられる。

韓国観光公社の関係者は「Ｋ―ＰＯＰやドラマのロケ地を見たり、化粧品を含む韓国製品を購入したりするための訪韓が増えると予想される」とし、中国人観光客のビザ免除でこのような傾向に弾みがつくとの見方を示した。

一方、先月海外を訪れた韓国国民は前年同月比２．７％増の２４２万２２１８人だった。１～８月の合計は１９４２万人で、１９年同月比で９６．７％の水準まで増加した。