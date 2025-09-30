韓国・慶州で来月１０日にＫ―ＰＯＰ公演　ＡＰＥＣ会議に合わせ

【慶州聯合ニュース】韓国の慶尚北道と慶州市、ケーブルチャンネルのＫＢＳ Ｎは３０日、慶州で来月３１日に開幕するアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議を前に、来月１０日午後６時から慶州市民運動場でＫ―ＰＯＰコンサート「２０２５ＡＰＥＣミュージックフェスタ」を開催すると発表した。

今回の公演にはＢｉｌｌｌｉｅ（ビリー）、ＮＣＴ ＷＩＳＨ（エヌシーティーウィッシュ）、ＯＮＦ（オンエンオフ）、ＯＮＥＵＳ（ワンアス）、ＷＥｉ（ウィーアイ）、ＵＳＰＥＥＲ（ユースピア）、ｉｚｎａ（イズナ）、ＫｉｃｋＦｌｉｐ（キックフリップ）、Ｈ１－ＫＥＹ（ハイキー）、Ｈｅａｒｔｓ２Ｈｅａｒｔｓ（ハーツトゥーハーツ）、チェ・イェナ、チョン・デヒョン、ハ・ソンウンが出演する。

公演の模様は動画投稿サイト「ユーチューブ」でライブ中継されるほか、ＫＢＳ Ｎ、ＫＢＳワールドチャンネルで放送される。

入場券は３０日午後５時から、予約サイトのＮＯＬインターパークで無料配布される。

また、ＡＰＥＣミュージックフェスタの特別プログラム「ウーマン・オン・ミュージック（ＷＯＭ）」が来月２４日午後５時に慶州・普門湖の水上舞台で開催される。

この公演には韓国、中国、日本、ロシア、ベトナムの５カ国を代表する女性アーティストが出演する。