［韓流］「Ｋ―ＰＯＰガールズ！」の公式メンバーシップ開始　年末にポップアップも

【ソウル聯合ニュース】ファン向けプラットフォーム事業「ｂ．ｓｔａｇｅ（ビーステージ）」を展開する韓国企業、ビーマイフレンズは３０日、米動画配信大手ネットフリックスの人気アニメ映画「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」の公式メンバーシップサービスを開始すると発表した。

ｂ．ｓｔａｇｅでは劇中に登場する仮想のＫ―ＰＯＰグループ、ＨＵＮＴＲ／Ｘ（ハントリックス）とＳａｊａ Ｂｏｙｓ（サジャボーイズ）のメンバーシップにそれぞれ無料で加入でき、１０月２日から各グループのメンバーシップキットを購入することができる。

キットはフォトカードセット、ワイドポスター、ステッカー、バッジ、フォトカードホルダーで構成されている。

また、ネットフリックスは年末にソウルでＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズのポップアップストアを開催する。

メンバーシップの加入者には、ポップアップストアで開かれる「メンバーシップデー」イベントの事前予約のチャンスが与えられる。

販売される公式グッズの詳細や、アジア地域でのポップアップストアツアー開催日程は順次公開される予定だ。

ネットフリックスの関係者は「公式ファンコミュニティーを通じてファン同士が交流し、世界のファンをつなぐ役割ができると期待する」と説明した。