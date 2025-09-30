韓日首脳　「朝鮮半島非核化」を再確認＝貿易秩序変化に共同対応へ

【釜山聯合ニュース】韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は３０日午後、南東部・釜山で石破茂首相と会談し、北朝鮮核問題をはじめとする朝鮮半島情勢や急変する貿易秩序に関する対応を協議した。

韓国大統領室の姜由楨（カン・ユジョン）報道官によると、李大統領は北朝鮮核問題の解決と朝鮮半島の平和構築に向けた韓国政府の緊張緩和と信頼構築の取り組みを説明し、日本の協力を要請した。両首脳は朝鮮半島の完全な非核化と恒久的な平和構築に対する確固たる意志を改めて確認した。

北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長（朝鮮労働党総書記）が先ごろ、核を放棄しないと断言しながら、非核化の要求をしないなら対話に応じる構えを示唆したが、韓日首脳は非核化目標に変わりはないことを表明した形だ。

両首脳は急変する地政学的環境や貿易秩序の中で両国が似通った立場に置かれているとして、隣人かつグローバル協力パートナーとして共に行動する必要があるとの認識でも一致した。

また、両国の歴史問題に関して石破首相は、過去を直視しながらも未来志向の協力を続ける必要性を指摘し、両国の協力の成果が蓄積され、その成果が対話においても前向きに作用する好循環を作ることができると強調した。