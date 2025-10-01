今日の歴史（１０月１日）

１９１０年：日本が朝鮮総督府設置、初代総督に寺内正毅

１９４５年：朝鮮体育会（現・大韓体育会）発足

１９４６年：米軍政に抗議した市民が警察に殺害された事件を機に大邱で暴動（大邱１０月事件）が発生

１９４９年：国連総会で韓国単独招請案可決

１９５０年：陸軍第３師団の兵士らが朝鮮戦争勃発後初めて江原道・襄陽から３８度線を北上

１９５３年：韓米相互防衛条約に調印

１９５６年：第１回国軍の日記念式開催

１９５８年：タイと国交樹立

１９９７年：国連教育科学文化機関（ユネスコ）が「訓民正音」「朝鮮王朝実録」を「世界の記憶」（世界記憶遺産）に登録

１９９９年：現代グループの鄭周永（チョン・ジュヨン）名誉会長が平壌で北朝鮮の金正日（キム・ジョンイル）総書記と北朝鮮事業について協議

２００５年：人工河川として再生されたソウル・清渓川が一般公開

２０１０年：ピッツバーグ・パイレーツの朴賛浩（パク・チャンホ）投手が、野茂英雄投手の記録を上回りアジア人投手最多の米大リーグ通算１２４勝を達成

２０１８年：南北の軍当局、板門店の共同警備区域（ＪＳＡ）と韓国北部の非武装地帯（ＤＭＺ）内でそれぞれ地雷を撤去する作業を開始 ※前月の平壌での南北首脳会談で署名された軍事分野合意書の実質的な履行に向けた最初の措置。同合意書は敵対行為の中止やＪＳＡの非武装化などを盛り込んでいる