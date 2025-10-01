KBO：呉昇桓（43）、現役最後のマウンドで奪三振締め　韓日米通算549セーブ・韓国セーブ数歴代1位

サムスン・ライオンズのリリーフ・エース呉昇桓（オ・スンファン）が9月30日、本拠地・大邱サムスン・ライオンズ・パークのブルペンからマウンドに向かった。2列に並んだ後輩投手たちは「ラスボス」の後ろで頭を下げてお辞儀した。

【写真】引退式で涙を流すサムスンの呉昇桓

呉昇桓はサムスンが起亜タイガースに5－0でリードしていた9回表に登板した。通算738回目の試合。3195人目であると同時に最後の相手となったバッターは、起亜が代打として送り出した元チームメートの崔炯宇（チェ・ヒョンウ）だった。2ストライク後、内角にチェンジアップを投げ、通算865回目の三振に仕留めた。呉昇桓はマウンドに上がってきた朴鎮万（パク・ジンマン）監督と抱き合い、選手生活にピリオドを打った。韓国プロ野球（KBO）リーグ通算427セーブ（歴代1位）、韓日米通算549セーブを記録した「伝説」の背番号21番は、サムスンの永久欠番に指定された。サムスンのルーウィン・ディアスは今シーズン第50号ホームランを打ち、サムスンは5－0で勝って4位が確定した。

2位のハンファ・イーグルスは大田ハンファ生命イーグルス・パークで延長の末、ロッテ・ジャイアンツに1－0で勝った。首位のLGツインズは蚕室スタジアムで斗山ベアーズに0－6と完敗した。両チームのゲーム差は1.5試合に迫った。LGは10月1日に蚕室でNCダイノスとの公式戦最終試合に臨む。ハンファは1日に仁川SSGランダース・フィールドで行われるSSGランダース戦、3日に水原ktウィズ・パークで行われるKTウィズ戦を残している。LGが負け、ハンファが2勝を追加すれば両チームの勝率が同じになり、一本勝負の「1位決定戦」が行われる。

昌原NCパークではNCがKTを9－4で下し、7連勝をマークした。NCはKTとのゲーム差はなくなったが、勝率でリードして5位に浮上した。

成鎮赫（ソン・ジンヒョク）記者