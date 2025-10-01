「共に民主所属のソウル市議が宗教団体3000人を入党させて金民錫を後押ししようとした」　野党議員が通話音声記録を公開

【週刊朝鮮】保守系野党「国民の力」に所属する秦鍾午（チン・ジョンオ）議員が「進歩（革新）系与党『共に民主党』所属の人物が来年の地方選挙の予備選で特定宗教団体を活用し、特定候補を後押ししようとした」との疑惑を提起した。

【写真】通話音声記録を公開する秦鍾午議員

秦鍾午議員は9月30日、韓国国会疎通館で記者会見を開き「民主党に所属するソウル市文化体育観光委員会のキム委員長（ソウル市議会議員）が、特定宗教団体の信徒3000人の個人情報を確保し、これを2026年民主党予備選で活用しようとした状況が明らかになった」として関連の録取記録を公開した。

秦議員が情報提供によって確保した録取記録には、特定宗教の信徒3000人を民主党の党員として加入させ、1人当たり1000ウォン（現在のレートで約105円。以下同じ）ずつ6カ月間支払うべき党費1800万ウォン（約189万円）をキム委員長側で代納する、という内容が含まれている。こうして確保した党員で、地方選挙候補予備選において金民錫（キム・ミンソク）首相を後押ししようとした―という趣旨の録音ファイルも電撃公開した。

秦議員は「（党員加入を）操作するために資料を急いでほしいと催促まで行った」「住民登録番号、電話番号、通信会社などといったセンシティブ（微妙）な情報も要求した」と指摘した。さらに「民主党が宗教団体の信徒を権利党員として操り、特定候補を後押ししてやろうとしたという事実は、単なる党内問題ではない」とし「韓国国民全体を欺瞞（ぎまん）して民主主義を崩す反憲法的行為」と強く批判した。

なお秦鍾午議員は、取材陣からの「金民錫首相を来年のソウル市長予備選で後押ししようとした、という主張か」という質問に対しては「特定の市長を後押ししようということは、録取には出てこない。首相という言葉は抜けていた」としつつも「『金民錫で行きましょう』という言葉が正確に聞こえたものとみられる」と答えた。

イ・ヨンギュ記者