８月ネット通販取引額が過去最高　テスラ新車が後押し＝韓国

【世宗聯合ニュース】韓国の国家データ処が１日発表した「オンラインショッピング動向」によると、８月のインターネット通販の取引額は前年同月比６．６％増の２２兆４８０２億ウォン（約２兆３６１０億円）で、８月としては２０１７年の統計開始以来、過去最高を記録した。オンライン限定で車両を販売している米電気自動車（ＥＶ）大手テスラの販売増がけん引した。

商品群別では自動車・自動車用品（５５．１％増）の増加幅が最も大きかった。テスラの新モデルの販売増が後押しした。

韓国輸入自動車協会（ＫＡＩＤＡ）によると、８月のテスラの販売台数は７９７４台で、７３５７台だった７月に続き２カ月連続で輸入車市場１位を記録した。

飲食サービス（９．０％増）、飲食・食料品（５．８％増）などもフードデリバリーサービス業界の競争激化やネットスーパー市場の拡大により増加傾向を維持した。

商品券のｅクーポンサービスは１３カ月ぶりに増加し、８．６％増えた。

一方、かばん（７．０％減）などは減少した。

取引額全体に占める割合は、飲食サービス（１６．６％）、飲料・食料品（１４．３％）、旅行・交通サービス（１３．１％）の順で多かった。

モバイルショッピングの取引額は前年同月比８．９％増の１７兆８４８９億ウォンで、８月としては過去最高を記録した。モバイルショッピングはネット通販の取引額全体の７９．４％となり、前年の同じ月に比べて１．７ポイント増えた。