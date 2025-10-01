記事入力 : 2025/10/01 15:24

「Ｋ―ＰＯＰガールズ！」の８曲　ビルボードに１２週連続ランクイン

「Ｋ―ＰＯＰガールズ！」の８曲　ビルボードに１２週連続ランクイン

【ソウル聯合ニュース】米ビルボードが９月３０日（現地時間）に発表した最新チャートによると、米動画配信大手ネットフリックスの人気アニメーション映画「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」のオリジナル・サウンドトラック（ＯＳＴ）収録曲のうち、劇中に登場する仮想のＫ―ＰＯＰガールズグループ、ＨＵＮＴＲ／Ｘ（ハントリックス）が歌う「Ｇｏｌｄｅｎ」など計８曲がメインシングルチャート「ホット１００」に１２週連続ランクインした。

　「Ｇｏｌｄｅｎ」が通算７度目の１位を獲得したほか、「Ｓｏｄａ　Ｐｏｐ」が３位、「Ｙｏｕｒ　Ｉｄｏｌ」が５位、「Ｈｏｗ　Ｉｔ'ｓ　Ｄｏｎｅ」が１３位、「Ｗｈａｔ　Ｉｔ　Ｓｏｕｎｄｓ　Ｌｉｋｅ」が２１位、ＨＵＮＴＲ／Ｘの「Ｔａｋｅｄｏｗｎ」が２９位、「Ｆｒｅｅ」が３０位、韓国女性グループ、ＴＷＩＣＥ（トゥワイス）のジョンヨン、ジヒョ、チェヨンが歌った「Ｔａｋｅｄｏｗｎ」が６８位を記録した。

　同サントラはメインアルバムチャート「ビルボード２００」で前週と同じ２位だった。

　ホット１００ではこのほか、グローバルガールズグループ、ＫＡＴＳＥＹＥ（キャッツアイ）の「Ｇａｂｒｉｅｌａ」が５６位、ＴＷＩＣＥの「Ｓｔｒａｔｅｇｙ」が６９位に入った。

　ビルボード２００では、Ｓｔｒａｙ　Ｋｉｄｓ（ストレイキッズ）の「ＫＡＲＭＡ」が１８位で５週連続ランクインした。ＫＡＴＳＥＹＥの「Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ　Ｃｈａｏｓ」が２９位、新人グループ、ＣＯＲＴＩＳ（コルティス）の「ＣＯＬＯＲ　ＯＵＴＳＩＤＥ　ＴＨＥ　ＬＩＮＥＳ」が１２８位、ＴＷＩＣＥの「ＴＨＩＳ　ＩＳ　ＦＯＲ」が１７１位だった。

聯合ニュース
＜記事、写真、画像の無断転載を禁じます。　Copyright (c) Chosunonline.com＞
関連ニュース
関連フォト
1 / 1

left

  • 「Ｋ―ＰＯＰガールズ！」の８曲　ビルボードに１２週連続ランクイン

right

あわせて読みたい