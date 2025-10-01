「Ｋ―ＰＯＰガールズ！」の８曲　ビルボードに１２週連続ランクイン

【ソウル聯合ニュース】米ビルボードが９月３０日（現地時間）に発表した最新チャートによると、米動画配信大手ネットフリックスの人気アニメーション映画「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」のオリジナル・サウンドトラック（ＯＳＴ）収録曲のうち、劇中に登場する仮想のＫ―ＰＯＰガールズグループ、ＨＵＮＴＲ／Ｘ（ハントリックス）が歌う「Ｇｏｌｄｅｎ」など計８曲がメインシングルチャート「ホット１００」に１２週連続ランクインした。

「Ｇｏｌｄｅｎ」が通算７度目の１位を獲得したほか、「Ｓｏｄａ Ｐｏｐ」が３位、「Ｙｏｕｒ Ｉｄｏｌ」が５位、「Ｈｏｗ Ｉｔ'ｓ Ｄｏｎｅ」が１３位、「Ｗｈａｔ Ｉｔ Ｓｏｕｎｄｓ Ｌｉｋｅ」が２１位、ＨＵＮＴＲ／Ｘの「Ｔａｋｅｄｏｗｎ」が２９位、「Ｆｒｅｅ」が３０位、韓国女性グループ、ＴＷＩＣＥ（トゥワイス）のジョンヨン、ジヒョ、チェヨンが歌った「Ｔａｋｅｄｏｗｎ」が６８位を記録した。

同サントラはメインアルバムチャート「ビルボード２００」で前週と同じ２位だった。

ホット１００ではこのほか、グローバルガールズグループ、ＫＡＴＳＥＹＥ（キャッツアイ）の「Ｇａｂｒｉｅｌａ」が５６位、ＴＷＩＣＥの「Ｓｔｒａｔｅｇｙ」が６９位に入った。

ビルボード２００では、Ｓｔｒａｙ Ｋｉｄｓ（ストレイキッズ）の「ＫＡＲＭＡ」が１８位で５週連続ランクインした。ＫＡＴＳＥＹＥの「Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ Ｃｈａｏｓ」が２９位、新人グループ、ＣＯＲＴＩＳ（コルティス）の「ＣＯＬＯＲ ＯＵＴＳＩＤＥ ＴＨＥ ＬＩＮＥＳ」が１２８位、ＴＷＩＣＥの「ＴＨＩＳ ＩＳ ＦＯＲ」が１７１位だった。