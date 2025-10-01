起亜の９月販売　７．３％増の２６．８万台＝７～９月期は過去最高

【ソウル聯合ニュース】韓国の現代自動車グループ傘下の起亜は１日、９月の世界販売台数が前年同月比７．３％増の２６万８２３８台だったと発表した。国内販売は２８．６％増の４万９２０１台、海外販売は３．５％増の２１万９０３７台だった。

起亜の関係者は「国内では前年９月に秋夕（チュソク、旧暦８月１５日）連休があった反動で９月の販売が増え、海外では多目的スポーツ車（ＳＵＶ）のハイブリッドモデルや電気自動車（ＥＶ）専用モデルの『ＥＶ３』『ＥＶ４』などエコカーの販売好調が続いた」と説明した。

国内と海外を合わせて最も販売台数の多かった車種は多目的レジャー車（ＲＶ）「スポーテージ」（４万９５８８台）だった。国内市場での販売台数はワンボックスカー「レイ」（４００３台）、中型セダン「Ｋ５」（３１２７台）、大型セダン「Ｋ８」（２１５９台）など計１万２３５４台となっている。

海外販売はスポーテージ（４万３１７２台）が最も多かった。

今年７～９月期の販売台数は国内が１３万８００９台、海外が６４万６９７９台の計７８万４９８８台で、前年同期比２．８％増加。これまで最も多かった２０２３年（７７万８２１３台）を上回り、７～９月期として過去最高を記録した。

７～９月期に海外で最も販売台数が多かったのはスポーテージ（１４万２６６７台）で、ＳＵＶの「セルトス」（８万２６０台）、同じくＳＵＶの「ソレント」（５万７８２２台）と続いた。

起亜の関係者は、今後は「ＥＶ４」や「ＥＶ５」、ＥＶバン「ＰＶ５」などＥＶのラインアップを前面に押し出すことで販売増を図ると説明した。