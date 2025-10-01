韓国政府　チャットＧＰＴ開発企業と協力へ＝ＡＩエコシステム構築で

【ソウル聯合ニュース】韓国科学技術情報通信部は１日、対話型の生成人工知能（ＡＩ）「チャットＧＰＴ」を開発した米企業オープンＡＩと韓国のＡＩエコシステム構築のための了解覚書を締結したと発表した。

オープンＡＩのサム・アルトマン最高経営責任者（ＣＥＯ）の来韓に合わせて発表された。

科学技術情報通信部とオープンＡＩは、韓国ＡＩエコシステムの各地域への均衡ある発展、公共部門のＡＩ転換、ＡＩ人材育成プロジェクト、国内スタートアップエコシステムの活性化などで協力する。

またオープンＡＩがソフトバンクやオラクルと米国で進めるＡＩインフラ投資計画「スターゲート」に韓国企業が参加できるよう協力する。

さらに、韓国がＡＩ分野で世界トップ３の大国になり、アジア太平洋地域のＡＩハブに飛躍するための協力も維持する。

裵慶勲（ペ・ギョンフン）副首相兼科学技術情報通信部長官は「今回の了解覚書締結を通じてＡＩ分野で世界をリードする企業と協力し、国家ＡＩ大転換を加速させ国内ＡＩエコシステムの競争力を強化できるよう一層努力する」と話した。

裵氏は李在明（イ・ジェミョン）大統領とアルトマン氏の会談に同席し、ＡＩ分野の協力強化などについて話し合った。