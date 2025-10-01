韓国完成車５社の９月販売６８．３万台　６カ月連続増

【ソウル聯合ニュース】現代自動車、起亜、韓国ＧＭ、ルノーコリア自動車、ＫＧモビリティーの韓国完成車メーカー５社が１日発表した資料によると、５社の９月の世界販売台数は６８万３６０５台で、前年同月比５．４％増加した。昨年９月の秋夕（チュソク、旧暦８月１５日）の連休で操業日数が減ったことや一部部品会社のストライキなどにより販売台数が減少した反動とみられる。

世界販売台数は４月（２．４％増）、５月（０．３％増）、６月（０．２％増）、７月（２．４％増）、８月（１．２％増）に続き６カ月連続で増加した。

９月の国内販売は１８．１％増の１０万５５７７台。韓国ＧＭ、ルノーコリア自動車、ＫＧモビリティーの３社は減少したが、現代と起亜の増加により相殺された。 国内販売台数が最も多かったモデルは起亜の多目的スポーツ車（ＳＵＶ）「ソレント」（８９７８台）だった。

海外販売は２．９％増の５５万８８９０台だった。韓国ＧＭを除く４社が増加した。

販売台数をメーカー別にみると、現代は世界販売台数が８．３％増の３７万２２９８台だった。国内販売が１８．３％増の６万６００１台、海外販売が６．４％増の３０万６２９７台。

起亜は国内が２８．６％増の４万９２０１台、海外が３．５％増の２１万９０３７台で、全体では７．３％増の２６万８２３８台だった。

ルノーコリアは国内販売台数（４１８２台）が１６．５％減少したが、海外販売台数（４５２８台）が２５．３％増加した。全体では１．０％増の８７１０台。

ＫＧモビリティーの世界販売台数は３９．３％増の１万６３６台だった。海外販売台数が６５３６台で１１０．７％増加した。国内販売台数は４１００台で９．６％減少した。

韓国ＧＭは世界販売台数が２万３７２３台で３９．１％減少した。海外が３９．２％減の２万２４９２台、国内が３７．１％減の１２３１台。同社の労働組合が先月行った部分ストライキで生産に支障が生じたことや米国の関税措置の影響を受けたとみられる。