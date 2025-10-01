李大統領「韓国文化を重要産業に」　大衆文化交流委の発足式で

【ソウル聯合ニュース】韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は１日、大統領直属の大衆文化交流委員会の発足式に出席し、「韓国と世界をつなぐ懸け橋として交流・協力の拡大と関連産業の成長まで共に成し遂げるよう大きな役割を担ってほしい」と期待した。

同委員会の共同委員長は大手芸能事務所、ＪＹＰエンターテインメントの代表でプロデューサー兼歌手のＪ．Ｙ．Ｐａｒｋ（パク・ジニョン）氏が務める。

李大統領は「ただ限りなく欲しいのは高い文化の力」という独立運動家の金九（キム・グ）の言葉を引用し、「ついにその言葉のように音楽や映画、映像、ゲーム、ウェブトゥーン（縦スクロール漫画）などのＫ（韓国）カルチャーは私たちだけのものではなく全世界の人が共に意思疎通し共感する有力な媒介に発展した」と述べた。

また「最も韓国的なことが最も世界的なこと」とし、金九の言葉のように韓国が高い文化の力で世界をリードする国になることを願うと述べた。

李大統領は大衆文化交流委について、さまざまな官庁の政策能力を結合し、民間の創意性と専門性を活用する官民の「ワンチームプラットフォーム」だとし、「政府はわが国の大衆文化が全世界の人に笑いと感動、共感を与えるだけでなく、韓国経済の中核産業に生まれ変わるよう積極的に支援する」と強調した。

Ｊ．Ｙ．Ｐａｒｋ氏は崔輝永（チェ・フィヨン）文化体育観光部長官とともに共同委員長として委員会を率い、大衆文化の拡散に必要な官民協業体制を作り、大衆文化交流戦略を策定する。