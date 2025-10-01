李大統領　米オープンＡＩのアルトマンＣＥＯと会談

【ソウル聯合ニュース】韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は１日、対話型の生成人工知能（ＡＩ）「チャットＧＰＴ」を開発した米企業オープンＡＩのサム・アルトマン最高経営責任者（ＣＥＯ）とソウルで会談した。

大統領室は会談について、韓国を世界３位に入るＡＩ大国にするとの目標を掲げている李大統領にとって、助言を求める大切な機会であり、意味が大きいと説明した。

会談にはサムスン電子の李在鎔（イ・ジェヨン）会長やＳＫグループの崔泰源（チェ・テウォン）会長が同席し、オープンＡＩと韓国企業の協力についての話し合いも行われた。

李大統領は、チャットＧＰＴなどのＡＩは全く新しい世界を開いたとし、その世界が幸せなのか危険なのかわからないが、幸せな世界になるよう努力してほしいと要請した。

アルトマン氏は「そのように努力する」と応じ、「韓国は繁栄するＡＩエコシステムを作ることを目標にしているが、この分野で協力できることをうれしく思う」と話した。

また、世界のどの国も持っていない産業基盤を持っている韓国と「ソブリンＡＩ」の確保に向け協力し、ＡＩを通じた幸せな世界を作りたいと述べた。ソブリンＡＩは自国内のデータなどを活用して自国内でＡＩを開発・運用する能力を指す。

李大統領とアルトマン氏の会談の前に、オープンＡＩは科学技術情報通信部と韓国のＡＩエコシステム構築のための了解覚書を締結した。また、サムスン、ＳＫとはそれぞれグローバルＡＩ中核インフラ構築に向けて協力するための意向書を締結した。サムスンとＳＫはオープンＡＩなどが米国で進めるＡＩインフラ投資計画「スターゲート」に合流し、高性能半導体を供給する。