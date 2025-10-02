８月の経常黒字９１．５億ドルで過去最大　エネルギー輸入が減少＝韓国

【ソウル聯合ニュース】韓国銀行（中央銀行）が２日発表した国際収支（速報値）によると、８月の経常収支は９１億５０００万ドル（約１兆３５００億円）の黒字だった。黒字幅は前月（１０７億８０００万ドル）に比べ減少したが、８月としては過去最大を記録し、２０００年以降では２番目に長い２年４カ月連続の黒字となった。

今年１～８月の黒字額（６９３億ドル）も前年同期（５５９億４０００万ドル）を２３．９％上回った。

８月の経常収支を項目別にみると、商品収支（貿易収支に相当）は９４億ドルの黒字で、８月としては歴代２位だった。ただ、前月（１０２億７０００万ドル）からは８億ドル以上減少した。

輸出は前年同月比１．８％減の５６４億４０００万ドルで、前年同月比で３カ月ぶりに減少に転じた。７月（５９７億８０００万ドル）と比べても３３億ドル以上縮小した。

半導体（２６．９％増）、乗用車（７．０％増）などが前年同月比で増加したが、鉄鋼製品（１１．７％減）、コンピューター・周辺機器（１５．５％減）、無線通信機器（１１．０％減）などは減少した。

地域別では東南アジア（１３．５％増）向けのみが好調で、欧州連合（ＥＵ、９．２％減）、米国（１２．０％減）、日本（５．３％減）、中国（３．０％減）向けでは苦戦した。

輸入（４７０億４０００万ドル）は前年同月比７．３％減少。エネルギー価格の下落により石炭（２５．３％減）、石油製品（２０．３％減）、原油（１６．６％減）など原材料の輸入は１０．６％急減した。一方、情報通信機器（２６．４％増）、半導体製造装置（９．５％増）、半導体（４．５％増）など資本財の輸入は３．１％増えた。

サービス収支は２１億２０００万ドルの赤字だった。赤字幅は前月（２１億４０００万ドル）から小幅縮小したが、前年同月（１１億１０００万ドル）と比べると１０億ドル以上拡大した。

このうち旅行収支の赤字幅（１０億７０００ドル）が７月（９億ドル）より増え、知的財産権使用料収支（６０００万ドルの赤字）も７月（３億２０００万ドルの赤字）に続いて赤字となった。

給与・賃金と投資に伴う利子や配当を差し引きした所得収支（第１次所得収支）は２０億７０００万ドルで、前月（２９億５０００万ドル）の約７０％の水準にとどまったが、８月としては歴代２位を記録。四半期の配当が支払われたことにより、配当所得収支は２５億８０００万ドルから１５億８０００万ドルへと１０億ドル減少した。