［韓流］パク・ボゴムの韓服ＰＲ映像　ＮＹタイムズスクエアで放映へ

【ソウル聯合ニュース】韓国文化体育観光部と韓国工芸・デザイン文化振興院は２日、韓服（韓国伝統衣装）広報事業「韓服ウエーブ」の一環として制作した俳優のパク・ボゴムさんのＰＲ映像を、秋夕（チュソク、旧暦８月１５日）当日の６日（米東部時間）に米ニューヨークの繁華街、タイムズスクエアの電光掲示板で放映すると発表した。

映像は同日、韓国のソウル・明洞をはじめイタリアのミラノ、日本の東京・新宿、フランスのパリでも放映される。

文化体育観光部と韓国工芸・デザイン文化振興院のＳＮＳでは６日から写真とインタビュー映像が公開される。また、来月１５日から来年２月１１日まで、文化駅ソウル２８４（旧ソウル駅舎）で開かれる展示で韓服の実物を見ることができる。

また、今月１０日にはファッション雑誌「ハーパーズバザー・コリア」のスペシャルエディションとして写真集が出版される予定だ。

今年で６回目となる韓服ウエーブは韓国の芸能人や文化人とコラボレーションして韓服の魅力を世界にＰＲし、優れたブランドの海外進出を支援する事業。２４年に女優のキム・テリさん、２３年に女優のスジさん、２２年はフィギュアスケート女子五輪金メダリストのキム・ヨナさんが参加した。男性がモデルを務めるのはパク・ボゴムさんが初めて。

今年は公募で選ばれた四つの韓服ブランドが、パク・ボゴムさんと共に伝統的要素と現代的感覚を融合させた韓服をデザインした。

文化体育観光部の李正美（イ・ジョンミ）文化政策官は「伝統文化が大衆文化と結びつき、洗練された雰囲気を見せるのが最近の韓流の傾向」とし、「韓流スター、パク・ボゴムさんと共に現代男性韓服の美しさが世界に広まることを願う」と述べた。