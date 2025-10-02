パク・チャヌク監督の新作映画　８日連続興行１位＝秋夕連休もヒット続く見通し

【ソウル聯合ニュース】韓国の秋夕（チュソク、旧暦８月１５日）連休に映画館を訪れる観客に最も多く選ばれる作品は、パク・チャヌク監督の新作映画「仕方がない」（原題）になりそうだ。

韓国映画振興委員会が２日発表した集計によると、先月２４日に公開された「仕方がない」は８日目の１日まで興行ランキング１位の座を守っている。１日には約７万５０００人を動員し、累計観客動員数は約１３０万９０００人を記録した。

同作は、製紙会社を解雇されたマンス（イ・ビョンホン）が再就職するためにライバルを蹴落とそうとする物語で、イ・ビョンホンやソン・イェジン、ヨム・ヘラン、イ・ソンミン、チャ・スンウォンなどトップクラスの俳優が出演し、高い関心を集めた。

１日の興行ランキング２位は日本のアニメ映画「劇場版『チェンソーマン レゼ篇』」で、約６万３０００人を動員。３位は同日公開のハリウッド映画「ワン・バトル・アフター・アナザー」で、約２万１０００人を動員した。

２日午前１０時時点の前売り率も「仕方がない」が１位を独走しており、２位は３日公開の韓国映画「ボス」（原題）、３位は「劇場版『チェンソーマン レゼ篇』」、４位は日本のアニメ映画「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」となっている。