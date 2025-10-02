オープンＡＩ　サムスン電子の半導体工場を訪問＝供給能力確認

【ソウル聯合ニュース】対話型生成人工知能（ＡＩ）「チャットＧＰＴ」を開発した米オープンＡＩの関係者６人が１日、韓国・ソウル近郊の京畿道平沢市にあるサムスン電子の事業所を訪問した。業界関係者が２日、明らかにした。これに先立ち、両社はサムスン電子がＡＩ向けのデータセンター用半導体メモリー「ＤＲＡＭ」を供給する内容の意向書を交わしている。

６人はサムスン電子側とＡＩインフラ整備計画での協力方向について踏み込んだ協議をしたという。

また６人は平沢事業所にある半導体製造ラインを視察し、同社の開発・供給能力を確認。ＡＩ向けに大容量のデータ処理を可能にした先端品「広帯域メモリー（ＨＢＭ）」やソリッド・ステート・ドライブ（ＳＳＤ）などの製品群を確認し、サムスン電子の半導体技術に接した。

オープンＡＩ関係者はサムスン電子の技術に大きな関心を示したという。

サムスン電子にとって平沢事業所はＤＲＡＭの生産能力で世界１位を維持するための重要拠点。

米調査会社のオムディアは、２０２５年のサムスン電子のＤＲＡＭ生産量のうち、平沢事業所で生産される割合が４９％で、来年は５３％まで増えると予想している。

オープンＡＩのアルトマン最高経営責任者（ＣＥＯ）も昨年１月に同地を訪れ、半導体の生産ラインを視察した。

オープンＡＩ関係者の今回の訪問が両社の協力の実質的基盤を強めると同時に、グローバルＡＩインフラ協力の信頼を固める機会になったと業界はみている。

業界関係者は世界最大規模の半導体生産拠点を訪問し、サムスン電子に対する信頼をさらに強固にするきっかけになったとも評価した。

オープンＡＩはソフトバンクグループ（ＳＢＧ）や米ＩＴ大手オラクルと共にＡＩ普及に対応するインフラ整備計画「スターゲート」を進めており、サムスン電子は同計画に必要な月産９０万枚のＤＲＡＭの調達に協力する内容の意向書をオープンＡＩと交わした。