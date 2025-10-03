明洞の客足、中国人ビザ免除後も変化なし…韓国旅行業界は肩透かし【ルポ】

中国人の団体観光客が、9月29日からビザなしで韓国に入国できるようになった。韓国政府は、今回のビザなし政策によって中国人観光客がこれまでより100万人以上増えると期待を寄せていた。

ところが、中国人観光客に人気のあるソウル・明洞の関係者たちは、さほど期待をしていなかった。明洞で会った中国人観光客も皆、ビザを取得して韓国に入国した個人観光客だった。

■20代の中国人女性観光客「ビザの申請は難しくない」

韓国法務部（省に相当、以下同じ）によると、中国人観光客は来年6月30日までの9カ月間、韓国にはビザなしで入国が可能で、最長で15日間、韓国全土を旅行することができる。昨年12月26日、大統領権限代行だった韓悳洙（ハン・ドクス）首相（当時）が主宰した「第9回国家観光戦略会議」で、中国人団体観光客のビザなし入国の試験導入が検討され、それから9カ月を経て導入された。

ところが、9月30日に記者が明洞で中国人観光客10人に聞いたところ、全員がビザを取得した上で韓国に入国していた。中国人の20代女性観光客Aさんは「ビザなし観光が可能だという話はテレビのニュースで見た」と言いながらも「ビザを申請することに慣れているし、取得するのがさほど大変ではないので、ビザを取得した」と話した。

これは中国人にとっての「ビザなし入国」が、韓国人が海外旅行に行くときとは異なるからだ。韓国文化体育観光部や中国にある韓国の公館（大使館や領事館）が許可する「中国団体観光客の無査証（ビザなし）専門旅行会社」を通さなければならないのだ。専門の旅行会社は、3人以上の客を集めた上で中国人団体観光客リストを韓国法務部に提出し、法務部は過去の不法滞在歴などを確認した上で旅行会社にビザなし入国の可否を通知する。

明洞の繁華街の関係者たちは、ビザなし入国によって中国人観光客が増えるかどうかの質問に、首を横に振った。フェイスパック販売店の店員、キムさん（38）は「中国人観光客は昨日もいなかったし、今日もいない。明洞の方には来ていないのかもしれない」と話した。化粧品店の店員、キムさん（43）は「中国人観光客は通常より5％ほど増えていて、（ビザなし入国施行前の）先週から増え始めた。（中国の国慶節）連休期間なので増える可能性もある」と話した。