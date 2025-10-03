検察が再捜査するも曺国・任鍾晳氏らに「嫌疑なし」　文在寅政権時代の蔚山市長選介入疑惑

韓国検察は文在寅（ムン・ジェイン）政権下で浮上した蔚山市長選介入疑惑に関連し、不起訴後に再捜査に着手した捜査した曺国（チョ・グク）祖国革新党非常対策委員長、任鍾晳（イム・ジョンソク）元大統領秘書室長などについて、「嫌疑なし」の判断を下した。再捜査着手から1年9カ月後の判断で、重要な被疑者である宋哲鎬（ソン・チョルホ）前蔚山市長らに対し、大法院が無罪を言い渡したことに伴うものだ。

【表】蔚山市長選介入疑惑で分かれた一・二審の判断

ソウル中央地検公共捜査2部は2日までに、公職選挙法違反、職権乱用の疑いが持たれていた曺国氏、任鍾晳氏、李光哲（イ・グァンチョル）元民情秘書官ら5人について、「嫌疑なし」または「公訴権なし」（公訴時効成立）と判断した。大法院が8月14日、宋前市長、黄雲夏（ファン・ウンハ）元蔚山警察庁長（現祖国革新党国会議員)、韓秉道（ハン・ビョンド）元青瓦台政務首席秘書官（現共に民主党国会議員）らの無罪を確定させたたことを受け、事実関係と法理に従ったものだと説明した。また、関連事件で告発された文在寅元大統領も同じ理由で嫌疑なしとした。

蔚山市長選介入疑惑は、文在寅政権下で青瓦台の大統領秘書室の8部署が2018年の蔚山市長選に出馬した宋哲鎬氏を当選させるため、組織的に介入したとされたものだ。宋哲鎬氏は文元大統領の長年の友人だ。検察は20年1月から計15人を起訴し、3年10カ月後の23年11月、一審で12人が有罪となった。ソウル中央地検は曺国、任鍾晳、李光哲氏らについて、「犯行に加担したという強い疑いがあるのは事実」としながらも起訴を見送ったが、ソウル高検が昨年1月に再捜査を命じていた。

しかし、二審は昨年2月、「有罪の疑いがあるのは事実だが、裏付けるだけの証拠がない」とし、宋哲鎬氏と黄雲夏氏に無罪を言い渡し、大法院も二審判決を支持した。

ユ・ヒゴン記者