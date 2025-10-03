秋夕連休にソウル４大古宮など無料開放　公演・イベントも多彩＝韓国

【ソウル聯合ニュース】韓国の国家遺産庁は秋夕（チュソク、旧暦８月１５日）の連休を迎え、３日から９日までソウルにある朝鮮王朝時代の４大王宮（景福宮、昌徳宮、徳寿宮、昌慶宮）と宗廟、朝鮮王陵を無料開放する。

ただし、昌徳宮の庭園「後苑」は有料となる。通常は予約制の宗廟は、連休期間中には予約不要で自由に観覧できる。

４大王宮と宗廟は８～１２日に開催される「宮中文化祝典」に合わせて１２日まで休まず開館し、朝鮮王陵は１０日に休館する。

普段は入れない昌慶宮の迎春軒も開放され、１８４８年に昌慶宮で開かれた王室の宴会を拡張現実（ＡＲ）で体験できる。

補修工事を終えて公開された宗廟の正殿も見どころだ。正殿は朝鮮王朝と大韓帝国の歴代の王と王妃、皇帝と皇后の位牌（いはい）が安置され祭祀が執り行われる、宗廟の中心となる建物。老朽化のため２０２０年から大規模な補修工事が行われ、今年４月に再び公開された。

朝鮮王陵には９カ所の林道があり、ソウルでは泰陵と康陵を結ぶ約１．７キロの区間を歩くことができる。

景福宮に近い国立民俗博物館では４、５、７日の３日間、民俗公演や体験イベントが開催される。

５日と７日の午後には朝鮮半島固有の相撲、シルムの大会と体験教室が開かれ、同博物館内にある子ども博物館の遊び広場では「家族対抗伝統遊びリレー」が繰り広げられる。

４日と５日には、韓国工芸・デザイン文化振興院との共催で韓服（韓国伝統衣装）の着方が学べる体験イベントが開かれる。