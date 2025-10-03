ＢＴＳのＲＭ　米美術館で特別展開催へ＝所蔵品など公開

【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、ＢＴＳ（防弾少年団）のＲＭ（アールエム）が、来年１０月から２０２７年２月まで米サンフランシスコのサンフランシスコ近代美術館（ＳＦＭＯＭＡ）で特別展「ＲＭ Ｘ ＳＦＭＯＭＡ」を開催する。所属事務所のビッグヒットミュージックが３日、発表した。

この展示では、美術品のコレクター（収集家）として知られるＲＭの芸術的感性と収集の美学を垣間見ることができる所蔵品と、美術館が保有する作品約２００点が公開される。ＲＭはキュレーターとして展示に参加する。

サンフランシスコ近代美術館がＫ―ＰＯＰアーティストとコラボレーションするのは設立以来初めて。美術館側はＲＭの幅広い収集趣向と現代美術に対する愛情を高く評価し、プロジェクトを提案した。展示は同美術館とＲＭの共同企画として行われる。

ＲＭは「われわれは境界と定義される時代を生きている。この展示が東洋と西洋、韓国と米国、近代と現代、個人と普遍の境界を省察する場になることを願う」とし、「決まった鑑賞方法はないが、多くの人にとって小さくとも堅固な橋になればうれしい」とコメントした。

展示作品には韓国現代美術を代表する巨匠をはじめ、世界各地の著名な芸術家の作品が多数含まれる。多様な国や地域、文化圏の作品が展示される予定で、このうち相当数は初めて一般公開される。