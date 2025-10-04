同じ会社で21回入退社、1億ウォン超の失業手当を受給する事例も　韓国で制度見直し求める声

韓国では今年、失業給付の反復受給者が過去最高を記録するとみられている。同じ事業所で退社と再入社を繰り返し、失業給付（求職給付延長を含む）を21回受給したケースも確認された。このため、失業給付制度の問題点を補完すべきとの指摘が出ている。

【失業手当】2回目・3回目受給者数の推移

金渭相（キム・ウィサン）国会議員（国民の力）が雇用労働部から提出を受けて公開した資料によると、今年は7月までの時点で失業給付受給者は130万3000人となり、昨年通年の受給者数（169万7000人）の76.7％に達した。

今年は2回以上の反復受給者は37万1000人おり、受給者全体の3人に1人を占めた。昨年通年の反復受給者（49万人）の75.7％に達し、年末には過去最高を更新する可能性が高いとみられている。3回以上の反復受給者は8万4000人で昨年の74.3％となった。

同一事業所で退社と再入社を繰り返し失業給付を受けるケースも急増していることが分かった。 それを3回以上繰り返した人は2019年の9000人から24年には2万2000人に増え、今年も7月時点で既に1万5000人に達した。

失業給付制度が実施された1995年から今年7月末までの期間で失業給付受給額（求職給付延長を含む）が最も多い上位10人を分析した結果、1億400万ウォンを同じ事業所で最大21回に分けて受け取ったケースもあった。

実態を伴わない求職活動の摘発事例は22年の1272件から23年には約7万1000件、昨年は約9万8000件に急増し、今年も7月までに5万2223件に達した。

現行の失業給付制度では基準期間18カ月のうち180日だけ勤務すれば、受給資格が生じ、受給回数や金額には制限がない。失業給付が勤労意欲を低下させる代表的要素として挙げられ、制度見直しの必要性が高まっている。

