小6で身長205センチ…韓国バレーボール界に期待の新星現る　／束草

韓国の全国小学校バレーボール大会に身長205センチメートルの選手が出場し、バレーボール界が盛り上がりを見せている。韓国初等バレーボール連盟などが2日に明らかにした。

【写真】小6で身長205センチ…小学校のバレーボール大会に出場したヨン・ジフン選手

同連盟などによると、先月25日から30日まで江原道麟蹄郡で開催された第58回秋季杯全国小学校バレーボール大会に、江原特別自治道束草市にある校洞小学校6年生でミドルブロッカーのヨン・ジフン選手（12）が初出場した。

身長205センチメートルのヨン・ジフン選手は、その長身を生かしてジャンプをしなくても相手の攻撃を阻むブロックを見せ、注目を集めました。韓国の成人プロバレーボール選手でも身長2メートルを超える選手は珍しい。

バレーボール界の関係者らは現場でヨン・ジフン選手を見て、「次世代の韓国男子バレーボールを率いるスーパー有望選手が登場した」と興奮を隠せなかったという。だが、ヨン・ジフン選手が所属している校洞小学校は同大会で予選を通過することができなかった。

韓国初等バレーボール連盟の関係者はチョソン・ドットコムの電話取材に「ヨン・ジフン選手はバレーボールを始めてから10カ月しかたっていない。昨年は身長が約192センチメートルだったが、この1年間で205センチメートルに伸びたとそうだ」と語った。

ヨン・ジフン選手が所属しているチームが良い成績を挙げられなかったことについては、「バレーボールはチームプレーが重要な種目なので、一人の選手がずば抜けているとしても成績が良くないこともある」と話している。

ヨン・ジフン選手は韓国初等バレーボール連盟に登録されたこれまでの選手の中で最も背が高い。そして、現在も背が伸び続けているところだという。確定しているわけではないが、ヨン・ジフン選手は来年、束草市内にある雪岳中学校に進学し、バレーボールを続ける可能性が高いとのことだ。

韓国初等バレーボール連盟は「ヨン・ジフン選手が韓国バレーボール界の中心選手に成長できるよう支援する」と明らかにした。

キム・ミョンイル記者