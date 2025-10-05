ＣＪ　ＥＮＭとカカオエンタ　バンドオーディション番組制作でタッグ

【ソウル聯合ニュース】韓国総合コンテンツ大手、ＣＪ ＥＮＭが韓国ＩＴ大手、カカオ傘下のカカオエンターテインメントとパートナーシップを結び、音楽専門チャンネルＭｎｅｔで放送されるバンドオーディション番組「ＳＴＥＡＬ ＨＥＡＲＴ ＣＬＵＢ（スティールハートクラブ、原題）」を制作する。ＣＪ ＥＮＭがこのほど発表した。

今回のパートナーシップにより、ＣＪ ＥＮＭは番組の企画・制作を担当し、カカオエンターテインメントは楽曲の流通と番組で誕生したバンドのアルバム企画・制作、マネジメントを担当する。

１０月２１日午後１０時に第１話が放送される同番組は、さまざまなバンドから集まったギター、ドラム、ベース、ボーカル、キーボードなどの参加者らが「最後のヘッドライナー（主役）バンド」になるためサバイバルを繰り広げる。

女優のムン・ガヨンが司会を務め、人気バンドＣＮＢＬＵＥ（シーエヌブルー）のジョン・ヨンファ、ＰＥＰＰＥＲＴＯＮＥＳ（ペッパートーンズ）のイ・ジャンウォン、シンガーソングライターのＳｕｎｗｏｏｊｕｎｇａ（ソヌ・ジョンア）、歌手ハ・ソンウンがディレクターとして出演する。

ＣＪ ＥＮＭは番組について「参加者の音楽的情熱と成長ストーリーが盛り込まれたプロジェクト」とし、グローバルバンドの誕生を一緒に応援してほしいと呼びかけた。