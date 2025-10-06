ＡＩ利用した資産運用　６割が「流行に乗り遅れないか不安」＝韓国調査

【ソウル聯合ニュース】韓国で「チャットＧＰＴ」など対話型の生成人工知能（ＡＩ）に投資情報や戦略を質問する「ＡＩ資産運用」が流行するなか、このような流れに乗り遅れるのではないかと不安を感じる人が増えていることが、６日分かった。

金融業界と学界によると、韓国言論振興財団が生成ＡＩで最も多く行われる生産的活動である「業務関連知識の習得」「資産運用」「本人と子どもの学習・教育」の三つについて２０～６０代の１０００人を対象に行った調査の結果、ＡＩを利用した資産運用の流行に適応できず不安だと答えた人の割合は５９．１％に上った。

ＡＩを用いた業務関連知識の習得に対して不安を感じるという回答は６７．２％、ＡＩを利用した学習・教育について不安を感じるとの答えは５４．９％だった。

金融業界の関係者によると、ＡＩは証券会社の報告書や財務諸表の要約から中長期の投資戦略に関するアドバイス、特定の銘柄やファンドの買収是非の判断に至るまで非常に幅広く活用されている。

韓国言論振興財団は報告書で、ＡＩを利用した資産運用に不安を感じる人は３０～５０代が多く、３０代では６４．５％と最も多かったと説明。社会・経済活動を始めて間もない３０代は資産運用に対する関心が高く、ＡＩをうまく活用しようという需要も高いためだと分析した。

実際に生成ＡＩを使って資産を運用している人は、調査の参加者のうち３５％を占めた。

一方、金融の専門家らは重要な投資判断をする場合にはＡＩの答えをむやみに信じてはならないと呼びかけた。