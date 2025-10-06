Ｎソウルタワー訪れた外国人　９月に５０％増＝「ケデハン」効果で

【ソウル聯合ニュース】韓国のニュース専門テレビ局、ＹＴＮは６日、同社が所有するソウル・南山のＹＴＮソウルタワー（Ｎソウルタワー）を９月訪れた外国人観光客は前年同期比５０．６％増の７万９２００人で、２０２４年から今年９月までの月別で最多を記録したと発表した。

ＹＴＮは、米動画配信大手ネットフリックスのアニメーション映画「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」（通称・ケデハン）の人気に支えられたと説明した。

同作はＫ―ＰＯＰアイドルグループのＨＵＮＴＲ／Ｘ（ハントリックス）が悪霊を退治し歌で世界を守るというストーリーで、ソウル各地のランドマークが背景として登場する。

なかでもＮソウルタワーはＨＵＮＴＲ／Ｘのライバルのボーイズグループ、Ｓａｊａ Ｂｏｙｓ（サジャボーイズ）が最後の公演を行い、ＨＵＮＴＲ／Ｘが悪霊のボス、鬼魔を倒す場所として登場し、インターネットコミュニティーでも南山に行ってみたいという外国人の投稿が相次いだ。

ケデハンは６月２０日の公開以降世界各国で人気を集め、ネットフリックスの全部門の作品のうち初めて累計視聴数３億ビューを突破する大記録を打ち立てた。

ＹＴＮは「観光を楽しんでもらうため、多様なプログラムやコンテンツのアップグレードを行う」と説明した。