韓国の軍事施設無断撮影で検挙された外国人　今年７人＝すべて中華圏

【ソウル聯合ニュース】今年１月から８月までに韓国で軍事施設を無断撮影して検挙され、取り調べを受けた外国人が７人だったことが８日までに分かった。

国会国防委員会に所属する最大野党「国民の力」のユ龍源（ユ・ヨンウォン）議員が警察庁から受け取った資料によると、軍事基地および軍事施設保護法違反の疑いで検挙された外国人はこの５年で１４人という。

２０２０年は２人、２１年は１人、２２年は２人、２３年は０人、２４年は２人だったが、今年は８月までに７人になった。このうち４人は中国人で、３人は台湾籍だった。

３月には中国人観光客２人がソウル近郊にある空軍の水原基地などで戦闘機を無断撮影して検挙された。

５月には在韓米軍の烏山基地（京畿道平沢市）で開催されたエアショーで戦闘機などを違法撮影したとして台湾籍の２人が検挙されたほか、情報機関の国家情報院（国情院）庁舎を正門付近から携帯電話で無断撮影していた台湾籍の留学生も検挙された。

８月には中国人観光客２人が済州島の海軍基地近くでドローンを使って軍事基地を違法に撮影した疑いで検挙された。

ユ氏は「中華圏の外国人が韓国の軍事施設や運用戦力体系を無断で撮影し、その写真がオンラインなどで無分別に公開されれば、韓国の安全保障に深刻な悪影響を与える」とし「最近、検挙される事例が急増しているだけに、主要軍事施設に掲示する警告文を増やすなど対応を強化する必要がある」と話した。