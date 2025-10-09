史上初の自民党女性総裁　高市氏当選2日後にトランプ氏が祝意投稿「知恵と強さを持った非常に尊敬されている人物」

米国のトランプ大統領が日本の高市早苗・自民党新総裁当選から2日後に「首相選出」を祝うメッセージを出した。正式に首相に選出されるのは15日となる見通しだが、トランプ大統領は一足先に「高市首相」の就任を祝った。

【写真】李在明・トランプ初の韓米首脳電話会談 公式発表を行わない米政権の対応が話題に

トランプ大統領は6日、SNS（交流サイト）のトゥルースソーシャルに「日本が今、史上初めて女性の首相を選出した」「知恵と強さを持った非常に尊敬されている人物だ」とした上で「これは日本国民にとって驚くべきすごい知らせだ」「みんなでお祝いする」と投稿した。

トランプ大統領のメッセージが出たのは高市氏の自民党総裁選出から2日後だ。日本の新たな指導者と早期に関係を築きたい強い意向をトランプ大統領自ら示したと受け取られている。

トランプ大統領は李在明（イ・ジェミョン）大統領が当選した際には何も反応せず、2日後に電話で当選を祝った。ホワイトハウスも李在明大統領当選翌日の今年6月3日の定例会見で「韓米同盟は鉄のように維持される」とコメントしたが、当選を祝うメッセージは出さなかった。その代わりにルビオ国務長官が同日声明を出し「李在明大統領が大韓民国の14人目の大統領に当選したことをお祝いする」として韓米日3カ国の協力関係強化を約束した。

トランプ大統領がSNSで最初に李在明大統領当選を祝ったのは7月30日、韓国との関税交渉妥結を伝えた後だった。当時トランプ大統領は「韓国は私が選択した投資先に3500億ドル（現在のレートで約53兆円）を米国に提供するだろう」「新しい大統領の選挙での勝利を祝う」と投稿した。

高市氏は今月4日に行われた自民党総裁選挙で第29代自民党総裁に選出され、今月15日の臨時国会で第104代首相に指名される見通しだ。そうなれば日本で初めての女性首相が誕生する。トランプ大統領は今月27日に東京を訪れ高市新首相と対面で会談した後、慶州で開催されるアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議に出席するため29日に韓国を訪問する。

ワシントン＝朴国熙（パク・ククヒ）特派員