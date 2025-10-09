大規模火災中に李在明大統領夫妻が収録したJTBCバラエティー番組、批判コメ多数削除か

国家情報資源管理院の大規模火災により韓国政府の電算システムがまひしている状況で、李在明（イ・ジェミョン）大統領がJTBCテレビのバラエティー番組を収録したとの批判がある中、同番組の映像が掲載されたユーチューブ・チャンネルで、視聴者からの批判コメントが多数削除されたのではないかという疑惑が7日に浮上した。

同日、JTBCエンターテインメントのユーチューブ・チャンネルに掲載された李大統領の『冷蔵庫をよろしく』ハイライト映像は昼12時時点で再生回数32万回、コメント約2万5300件に達した。コメント欄には「これが政府電算システム火災直後に撮ったバラエティー番組なのか」「こんな中でバラエティー番組収録だなんて」という批判コメントがあった。

「JTBCが李大統領に関するコメントを削除している」と指摘するコメントも多かった。ある視聴者は「火災後、自ら命を絶った公務員のご冥福を祈る」というコメントに「いいね」を2200件もらったが、今は削除されている」と投稿した。また、「私は消していないのに、コメントが何度も削除されている」というコメントもあった。

一部では、人工知能（AI）フィルターによって自動削除されたという説もある。ユーチューブはチャンネル管理者がコメントを直接削除することもできるが、AIによって悪質なコメントや暴力的なコメントが3－5分以内に自動削除されることもある。

また、「『バラエティー番組に出るな』ということではない。だが、国家的な災害という状況に加えて公務員が自死するなど、問題が相次いで発生しているこの状況で、大統領がバラエティー番組に出て笑ったり騒いだりしている場合ではないじゃないか」「これが一国の責任を担う大統領のやることか。自分の家が焼けているのに一家の家長が遊びに行くなんて、納得できるものか」という批判もあった。

収録日時を巡り野党の攻勢が続いている中、バラエティー番組出演者の腕時計の時間を捉えたコメントもあった。ある視聴者は「李在明『冷蔵庫をお願いします』の収録時間！ 出演者の腕時計の時間帯を確認。収録序盤1時15分－放送後半4時10分」とコメントに書いた。

野党・国民の力の朱晋佑（チュ・ジンウ）議員が3日、交流サイト（SNS）「フェイスブック」で「国家情報資源管理院の火災で国民に被害が続出している時に、大統領は何と2日間にわたり会議を主宰することも、火災現場を訪問することもなく沈黙していた」と非難したことに対して、大統領室の姜由楨（カン・ユジョン）報道官は同日、「虚偽事実の流布だ」と反論した。

シン・ジイン記者