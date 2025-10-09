少年たちに麻薬を渡して自宅で性行為…32歳女性数学教諭に米衝撃　／インディアナ州

米インディアナ州の高校で数学を教えていた30代の女性教諭が、未成年の生徒たちに集団での性行為を強要した容疑で逮捕され、地域社会に衝撃が走っている。

【写真】ブリタニー・フォーティンベリー容疑者（32）

ニューヨーク・ポスト、FOX 39など米国メディアが1日、報じた。それによると、インディアナ州マーティンズビル出身の数学教諭、ブリタニー・フォーティンベリー容疑者（32）は現在、47件の性犯罪容疑で訴追されているという。適用された容疑は児童虐待15件、わいせつ行為14件などだ。

フォーティンベリー容疑者は13歳の少年たちを自宅に招き、映画『スクリーム』に出てくる仮面を着用させて集団での性行為に強制的に参加させたほか、少年たちに麻薬を配り、性器の写真を要求していたことが分かった。

フォーティンベリー容疑者の犯行が明るみに出たのは、昨年8月のことだ。ある被害者の祖母が警察に「孫が15歳のときに、フォーティンベリー（容疑者）に性的虐待を受けた」と通報したことがきっかけだった。被害者の祖母は「フォーティンベリーが孫に裸の写真を送り付け、麻薬も渡してきた。虐待のことを口外したら自殺するとメッセージで脅してくることもあった」と主張した。

その後、他の生徒たちも被害を受けたことを明らかにし、容疑が追加された。先月も新たな被害者が現れ「当時はあまりにも怖くて話せなかった」と被害に遭ったことを打ち明けた。

この被害者によると、フォーティンベリー容疑者は、被害者を自宅に招いて麻薬を摂取させ、被害者に雑用をさせながら被害者の容姿や力強さを褒めたという。フォーティンベリー容疑者は被害者に性的いやがらせをした上、車庫で実際に性行為に及んでいたことが分かった。

被害者は「フォーティンベリー容疑者から麻薬とプレゼントを渡されたが、彼女が別の少年たちとも性関係を結んでいることに気づき、それからは彼女の家には行かなくなった」「地域の少年の何人かは、フォーティンベリー容疑者が未成年に麻薬を渡し、性的な対象として狙っていることを知っていた」と主張した。

メディアは「フォーティンベリー容疑者に適用された47件の容疑の中には、児童へのわいせつ行為に関する1級重犯罪が複数件含まれている」として「インディアナ州では1級重犯罪と認定された場合、最大で40年の懲役刑を受ける可能性がある」と指摘した。

キム・ガヨン記者