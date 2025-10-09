李大統領「文化強国の夢が現実化」　ハングルの日にメッセージ　

【ソウル聯合ニュース】韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は「ハングルの日」の９日、ＳＮＳに投稿したメッセージでハングル創製の背景には「国民主権精神」があるとして、文化産業を成長させる考えを改めて強調した。

李大統領は「ハングルはわが民族の知恵と歴史が凝縮された文化遺産そのもの」として「特に当時の支配層の反対を押し切り、『民が容易に身につけ毎日使うように』作られたハングルには民主主義と平等、国民主権精神が深く染み込んでいる」と綴った。

また「普通の民がハングルを通じて自由に交流し、意思を示すことができる国。ハングルが描いた世界はまさに『国民が主人である国』のもう一つの姿」と強調した。

李大統領はまた、世界に韓国語を普及させるために設立された韓国語教育機関「世宗学堂」が８７カ国・地域の２５２カ所にあり、韓国の文字と文化を伝えているとし、「世界の人たちの心をとらえている韓流ブームも、私たちの考えと感情を過不足なく表現するハングルの力から始まった」と指摘した。

そのうえで、世界中で韓国の小説が読まれ、韓国の曲が歌われ、韓国の映画やドラマが視聴される「文化強国」の夢がハングルを通じて現実化したとし、「韓流が世界でどれほど堅固に根を下ろすかもわれわれの文化の源泉であるハングル愛にかかっている」と強調した。

李大統領はハングルの日の９日から１８日までの１０日間、全国で文化イベント「ハングル ハンマダン」が開かれると紹介し、「多くの国民が参加してハングルの大切さを共にたたえる意味深い場になることを願う」と呼びかけた。