韓国市民団体、李真淑逮捕求めた共に民主・辛正勲議員らを告発【独自】

「李真淑（イ・ジンスク）前放送通信委員会委員長の拘束を求めた」として、韓国与党・共に民主党所属の国会議員で国会行政安全委員会の辛正勲（シン・ジョンフン）委員長と兪在成（ユ・ジェソン）警察庁長職務代行が警察に告発された。

【写真】辛正勲議員が兪在成・警察庁長職務代行に「必要ならば直ちに拘束・捜査も辞さずに行うべき」と主張する様子

市民団体「庶民民生対策委員会（庶民委）」は9日午後、辛正勲委員長を職権乱用・強要・業務妨害などの疑いでソウル警察庁に告発したことを明らかにした。

辛正勲委員長は今年8月、国会の行政安全委員会に兪在成庁長代行を呼び、李真淑放送通信委員長＝当時＝に関して「必要ならば直ちに拘束・捜査も辞さずに行うべきだ」と発言した。これについて、庶民委は告発状で「この発言は大統領室と足並みをそろえた捜査指揮の疑いがある」と主張している。

庶民委は同日、兪在成庁長代行と警察庁国家捜査本部の朴星柱（パク・ソンジュ）本部長も職権乱用などの疑いで告発した。

当時、行政安全委員会に出席した兪在成庁長代行は「迅速に捜査するよう国家捜査本部に指示します」と答えたが、庶民委は「これを基点に国家捜査本部とソウル警察庁、永登浦警察署に逮捕関連の指示が通達された」と主張している。

警察庁関係者は「儀礼的な答弁であり、捜査チームに指示をしたことはない」としている。

ホ・ユハ記者